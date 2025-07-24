Юрист раскритиковал инициативу ввести пенсионные отчисления для самозанятых

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев назвал противоречивым предложение об обязательных пенсионных отчислениях для самозанятых граждан. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что проблема кроется в размере отчислений, который для многих самозанятых может оказаться слишком большим.

Предложение о введении обязательных пенсионных отчислений для самозанятых не содержит продуманной юридической конструкции и реалистичного расчета последствий. Формально заявленный размер отчислений в 2% от дохода при этом сопровождается условием «не ниже минимума», что делает инициативу внутренне противоречивой. Если нижний порог предполагается установить на уровне, близком к действующему фиксированному взносу индивидуальных предпринимателей, речь идет уже не о 2%, а о реальной фискальной нагрузке в 59 тысяч рублей в год. Для большинства самозанятых, особенно в регионах, такая сумма несоизмерима с их оборотом, — сказал Русяев.

Он уточнил, что законопроект также не раскрывает порядок администрирования новых взносов и механизм их взаимодействия с уже действующим налогом на профессиональный доход. По словам юриста, возникает правовая неопределенность, что делает инициативу недоработанной.

Кроме того, попытка представить введение взносов как стимул к официальной регистрации игнорирует мотивационную реальность. Самозанятые выбрали этот режим не ради будущей пенсии, а потому что он прост, дешев и не связан с обязательствами по трудовому праву. Увеличение ставки с 6% до де-факто 8%, да еще с угрозой фиксированного минимума, не усилит, а ослабит интерес к регистрации. Мера не только не даст ощутимого пенсионного результата, но и способна привести к оттоку граждан обратно в серую зону. Иными словами, юридического содержания у предложения нет, — объяснил Русяев.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин собирается обратиться в Правительство России с предложением обязать самозанятых делать пенсионные отчисления в размере 2% от дохода для формирования будущей пенсии. Парламентарий считает, что механизм добровольных отчислений, действующий в настоящее время, «доказал свою низкую эффективность».