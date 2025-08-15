Украинским беженцам грозит скорая депортация из США WSJ: украинских беженцев могут депортировать из США из-за администрации Трампа

Украинские беженцы могут быть высланы из Соединенных Штатов, заявили журналисты The Wall Street Journal. Тысячи человек потеряют правовой статус, если администрация президента США Дональда Трампа не продлит соответствующую программу.

По данным журналистов, на территории Соединенных Штатов проживают порядка 120 000 украинских беженцев. Отмечается, что многие также были вынуждены покинуть американскую землю с приходом Трампа в Белый дом.

Ранее в Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях. Сопредседатель немецкой фракции АдГ Тино Хрупалла заявила, что система их поддержки выглядит несправедливой. Политик также призвала оказывать помощь украинцам только в натуральной форме.

Также отменить выплаты украинским беженцам потребовала заместитель премьер-министра и министр финансов Финляндии Риикка Пурра. Она разработала проект бюджета на 2026 год, предложив отменить интеграционную компенсацию, которая выплачивается муниципалитетам и социальным службам за принятых просителей убежища и беженцев.