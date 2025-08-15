Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:50

Россияне массово записываются на колоноскопию

Из-за дефицита препарата для рентгена россияне стали чаще ходить на колоноскопию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители России стали намного чаще записываться на процедуру колоноскопии, передает Telegram-канал Mash. Это связано с дефицитом препарата для рентгена ЖКТ в стране.

В некоторых регионах России отмечается нехватка сульфата бария — вещества, которое применяется в рентгенографии органов пищеварения. Этот препарат входит в список жизненно важных лекарств. Предприятие «Випс-мед», занимавшееся производством сульфата бария, в начале текущего года переехало на новый производственный объект. В связи с этим выпуск препарата был временно приостановлен. Запуск новой производственной линии планируется осуществить в ноябре 2025 года после получения соответствующего разрешения.

В марте запасы сульфата бария подошли к концу. В Брянске, Уфе, Крыму, Ульяновске и Самаре наблюдается нехватка этого вещества. В результате массовые процедуры откладываются, а диагностика задерживается. В связи с этим специалисты все чаще прибегают к гастроскопии и колоноскопии. На данный момент не существует альтернативы бариевой рентгенографии для исследования тонкого кишечника.

Ранее сообщалось, что в России планируется создание комитета по развитию лабораторной медицины. Новая структура объединит усилия научного сообщества, бизнеса и государства для ускорения внедрения передовых технологий в этой сфере.

медицина
Россия
препараты
дефициты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывы над Балтикой, покушение на батюшку: как ВСУ атакуют РФ 15 августа
Избившую дочь женщину из Подмосковья призвали к ответственности
Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться на за тапками
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.