Россияне массово записываются на колоноскопию Из-за дефицита препарата для рентгена россияне стали чаще ходить на колоноскопию

Жители России стали намного чаще записываться на процедуру колоноскопии, передает Telegram-канал Mash. Это связано с дефицитом препарата для рентгена ЖКТ в стране.

В некоторых регионах России отмечается нехватка сульфата бария — вещества, которое применяется в рентгенографии органов пищеварения. Этот препарат входит в список жизненно важных лекарств. Предприятие «Випс-мед», занимавшееся производством сульфата бария, в начале текущего года переехало на новый производственный объект. В связи с этим выпуск препарата был временно приостановлен. Запуск новой производственной линии планируется осуществить в ноябре 2025 года после получения соответствующего разрешения.

В марте запасы сульфата бария подошли к концу. В Брянске, Уфе, Крыму, Ульяновске и Самаре наблюдается нехватка этого вещества. В результате массовые процедуры откладываются, а диагностика задерживается. В связи с этим специалисты все чаще прибегают к гастроскопии и колоноскопии. На данный момент не существует альтернативы бариевой рентгенографии для исследования тонкого кишечника.

Ранее сообщалось, что в России планируется создание комитета по развитию лабораторной медицины. Новая структура объединит усилия научного сообщества, бизнеса и государства для ускорения внедрения передовых технологий в этой сфере.