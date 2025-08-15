Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В России создадут комитет по развитию лабораторной медицины

Член ФЛМ Варивода объявил о создании комитета по развитию лабораторной медицины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России появится комитет по развитию лабораторной медицины, заявил NEWS.ru сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрей Варивода. По его словам, он займется поддержкой научных проектов и инновационных решений в этой сфере. Он отметил, что новая структура призвана объединить усилия научного сообщества, бизнеса и государства для ускорения внедрения передовых технологий.

Комитет по инновациям станет единой площадкой, обеспечивающей реализацию инновационных идей в практические решения для сферы лабораторной медицины. Отсутствие налаженного взаимодействия между научным сообществом, государственным сектором и бизнесом затрудняет интеграцию инновационных разработок в повседневную работу лабораторий. Комитет планирует развивать сотрудничество среди производителей через специализированные рабочие группы, поддерживать новые проекты и помогать молодым компаниям проходить сертификацию и выводить продукцию на рынок. Деятельность комитета будет способствовать всестороннему продвижению отрасли, отвечая интересам разработчиков, бизнеса и государства, заинтересованного в ее развитии, — пояснил Варивода.

Ранее представитель ассоциации «АвтоГрузЭкс» заявил, что компании NATCAR и НОВАТЭК подписали соглашение о внедрении сжиженного природного газа в сферу грузовых автоперевозок. По его словам, это станет важным шагом к переходу на экологически чистое и экономически выгодное топливо. Он отметил, что партнерство позволит создать устойчивую модель использования СПГ в магистральной логистике.

