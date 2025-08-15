Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 12:30

В Росатоме раскрыли суть переговоров России и Ирана

Росатом: Россия ведет переговоры с Ираном о строительстве малых модульных АЭС

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия ведет переговоры с Ираном о строительстве малых модульных атомных станций на его территории, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, стороны рассчитывают достичь соответствующих договоренностей в ближайшей перспективе.

Как отметил глава госкорпорации, в начале 2025 года иранская сторона предложила расширить сотрудничество в атомной сфере. В частности, речь идет о включении в повестку вопроса строительства малых АЭС.

Такие переговоры идут. Надеюсь, рано или поздно такие договоренности будут заключены, — сказал Лихачев.

Ранее состоялась церемония закладки атомной электростанции в Алма-Атинской области рядом с поселком Улькен. В мероприятии участвовал глава Росатома, корпорация выступает партнером проекта. Как отметил представитель российской стороны, сотрудничество начинается с комплексных инженерно-геологических изысканий. В рамках подготовительного этапа казахстанские специалисты передали коллегам из Росатома капсулу с пробами грунта, которые будут тщательно изучены перед основными строительными работами.

