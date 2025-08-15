Оверчук: Россия поддерживает создание транспортного коридора Еревана и Баку

Россия поддерживает планы Армении по созданию транспортного коридора с Азербайджаном, если страна уверена в такой необходимости, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он подчеркнул, что Москва считает Ереван стратегическим союзником, передает ТАСС.

Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем, — сказал Оверчук.

Ранее вице-премьер РФ рассказал, что Россия и Азербайджан развивают экономические связи. Он подчеркнул, что страны не заинтересованы в разрыве сотрудничества. При этом политик добавил, что у сторон есть разногласия, однако эти вопросы прорабатываются.

Кроме того, Оверчук подчеркивал, что Армения настроена и дальше продолжать работу в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, это подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что Армения не ищет конфликтов с Россией. По его словам, Ереван привержен развитию дружественных отношений с Москвой, основанных на принципах взаимного уважения. Он также подчеркнул особый характер своих рабочих отношений с высшим руководством России.