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24 июля 2025 в 17:04

Оверчук заявил, что Россия и Азербайджан развивают экономические связи

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук Вице-премьер РФ Алексей Оверчук Фото: Максим Блинов/РИА новости

Россия и Азербайджан развивают экономические связи, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что страны не заинтересованы в разрыве сотрудничества.

В целом с Азербайджаном у нас развиваются экономические связи, и эти связи поддерживаются, и никто не заинтересован их разрывать, — подчеркнул вице-премьер.

При этом он отметил, что существуют вопросы, по которым имеются разногласия.

Конечно же, это те вопросы, которые нас интересуют, и мы постоянно находимся в контакте, — добавил Оверчук.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию в отношениях с Баку. По ее словам, этому процессу могло бы поспособствовать освобождение удерживаемых граждан РФ.

В Баку 30 июня задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова и еще восьмерых россиян. МВД Азербайджана подтвердило арест, ссылаясь на незаконную деятельность агентства, аккредитация которого была приостановлена в феврале 2025 года. Утром того же дня в офисе Sputnik Азербайджан прошли следственные мероприятия.

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Алексей Оверчук
Россия
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