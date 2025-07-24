МИД РФ: освобождение россиян стало бы шагом к нормализации отношений с Баку Захарова: освобождение россиян стало бы шагом к нормализации отношений с Баку

Россия рассчитывает на скорейшую нормализацию в отношениях с Азербайджаном, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, этому процессу могло бы поспособствовать освобождение Баку удерживаемых граждан РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап. Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями, — сказала Захарова.

Ранее в Баку задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова и еще восьмерых граждан РФ. Россиян задержали 30 июня. МВД Азербайджана подтвердило арест, ссылаясь на незаконную деятельность агентства, аккредитация которого была приостановлена в феврале 2025 года. Утром того же дня в офисе Sputnik Азербайджан прошли следственные мероприятия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России регулярно контактируют с коллегами из Азербайджана, чтобы отстоять интересы соотечественников, задержанных в республике. По его словам, все делается с использованием возможностей, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой.