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07 июля 2025 в 12:54

В Кремле высказались о судьбе задержанных в Азербайджане россиян

Песков заявил, что Москва отстаивает интересы задержанных в Азербайджане россиян

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Власти России регулярно контактируют с коллегами из Азербайджана, чтобы отстоять интересы соотечественников, задержанных в республике, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, все делается с использованием возможностей, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой, пишет ТАСС.

Наше посольство, наше дипломатическое ведомство находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой, — заявил Песков.

Ранее медиагруппа «Россия сегодня» выразила серьезную обеспокоенность в связи с задержанием руководства азербайджанского филиала агентства Sputnik в Баку. Среди задержанных оказались главный редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Факт задержания подтвердили и в МВД Азербайджана.

В правоохранительных органах республики напомнили, что в феврале 2025 года деятельность агентства на территории страны была приостановлена.

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