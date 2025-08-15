В Госдуме нашли способ уменьшить число измен

Особые отделы по вопросам нравственности необходимо возродить на российских предприятиях, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, такая мера поможет снизить количество семейных измен.

[Чтобы сократить число измен в браке], нужно возродить на предприятиях особые отделы. Сотрудник госбезопасности в случае получения сигнала может доверительно, душевно побеседовать с оступившимся гражданином, не вынося на общественный суд. Вот как они умеют, заглянув в глаза, по-товарищески, взяв за руку, предупредить о недопустимости подобного образа жизни. Почему? Потому что нахождение на тонком льду измены чревато огромными трагедиями. Совершенно жуткими ситуациями, — высказался Милонов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что за измену в браке и уход из семьи нужно штрафовать. По его словам, за эти проступки нужно взимать от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.