15 августа 2025 в 13:33

Молдавская оппозиция выступила с важным обращением к силовикам

Лидер партии «Победа» Шор призвал молдавских силовиков перейти на сторону народа

Илан Шор Илан Шор Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор в Telegram-канале призвал полицейских в Молдавии перейти на сторону народа и не выполнять приказы местных властей. Он пообещал, что после смены власти силовики будут жить достойно и работать в рамках закона.

Я призываю вас перейти на сторону молдавского народа! Вам дали приказ душить народный протест. Но вы присягали не начальству, а людям. Обещаю вам: когда мы сменим эту гнусную желтую власть, вы будете жить достойно. Никто не заставит вас действовать незаконно и аморально, — написал политик.

Ранее Шор заявил, что демократия в Европе стала означать произвол со стороны руководства Брюсселя. Так политик прокомментировал введенные Евросоюзом санкции против политформирования и еще семи физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии.

До этого Служба внешней разведки России подчеркнула, что НАТО старается ускорить милитаризацию Молдавии. По задумке Альянса, впоследствии эта страна станет удобным плацдармом для борьбы с РФ. С этой целью на территории республики уже реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов.

оппозиция
Молдавия
полиция
протесты
