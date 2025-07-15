Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 12:59

В Приднестровье узнали о плане НАТО по нападению на республику

Депутат ПМР Сафонов: военные НАТО разработали план нападения на Приднестровье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

НАТО разработала план нападения на Приднестровье, заявил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, план вряд ли начнут реализовывать сейчас, поскольку Запад намерен окружить регион и вынудить сдаться.

Если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее. Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан, — подчеркнул он.

Сафонов высказал мнение, что вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию положит конец любым переговорам об урегулировании приднестровского вопроса. Он уверен, что это де-факто будет означать войну между Альянсом и Россией.

Ранее Сафонов заявлял, что Кишинев попытается использовать результаты прошедшего саммита Евросоюз — Молдавия для окончательного разрыва отношений с Россией. По его словам, по этой же причине президент республики Майя Санду намерена тянуть с вручением верительных грамот российскому послу Олегу Озерову.

Приднестровье
Молдавия
Россия
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
НАТО уличили в подготовке «морских клещей» для войны с Россией
Раскрыто внушительное наследство режиссера Митты
«По нашей табели о рангах он выше»: Песков ответил Рютте насчет Мединского
Режим ЧС ввели в Воронеже из-за последствий атаки ВСУ
«Сыграл на публику»: политолог оценил желание Трампа переименовать футбол
«Это не поможет»: в США оценили поставки Украине ЗРК Patriot
Генерал вынес приговор системе ПВО Украины на фоне новых ударов
«Мисс „чего изволите“»: в Раде описали кандидата в премьеры Украины
Стало известно, как приостановка диалога с США отразится на России
На Алтае пройдет международный кинофестиваль «Вертикаль»
Орбан призвал ЕС наказать украинские власти за гибель венгра
«Такого не было никогда»: Миронов рассказал, с чем связан скачок цен на ЖКУ
Зеленский поздравил Украину со спорным праздником
Дерматолог раскрыла неочевидную опасность кроксов
На Украине приняли решение по военному положению
Назван важный нюанс в поставках НАТО американского оружия Украине
Рогов объяснил важность взятия Малиновки в Запорожской области
Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести удар по ВС Сирии
«Будут продвигать»: политолог предрек смену власти на Украине
Названы девять статей УК, из-за которых в будущем могут лишить гражданства
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.