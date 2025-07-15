В Приднестровье узнали о плане НАТО по нападению на республику

В Приднестровье узнали о плане НАТО по нападению на республику Депутат ПМР Сафонов: военные НАТО разработали план нападения на Приднестровье

НАТО разработала план нападения на Приднестровье, заявил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, план вряд ли начнут реализовывать сейчас, поскольку Запад намерен окружить регион и вынудить сдаться.

Если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее. Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан, — подчеркнул он.

Сафонов высказал мнение, что вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию положит конец любым переговорам об урегулировании приднестровского вопроса. Он уверен, что это де-факто будет означать войну между Альянсом и Россией.

Ранее Сафонов заявлял, что Кишинев попытается использовать результаты прошедшего саммита Евросоюз — Молдавия для окончательного разрыва отношений с Россией. По его словам, по этой же причине президент республики Майя Санду намерена тянуть с вручением верительных грамот российскому послу Олегу Озерову.