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06 июля 2025 в 18:22

Молдавию обвинили в планах разорвать отношения с Россией после саммита ЕС

Депутат Сафонов: Кишинев хочет разорвать отношения с Россией после саммита ЕС

Майя Санду Майя Санду Фото: IMAGO/ARCHEOPIX/Global Look Press

Кишинев попытается использовать результаты прошедшего саммита Евросоюз — Молдавия для окончательного разрыва отношений с Россией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. По его словам, по этой же причине президент республики Майя Санду намерена тянуть с вручением верительных грамот российскому послу Олегу Озерову.

Через два дня после саммита ЕС — Молдова, прошедшего 4 июля, стало ясно, что мероприятие, с помощью которого Майя Санду пыталась укрепить позиции своей партии «Действие и солидарность» перед парламентскими выборами 28 сентября, будет использовано для будущего разрыва с Россией, — заявил Сафонов.

Он напомнил, что сама Санду заявила о необходимости страны быть готовой к «другому сценарию». По ее мнению, Россия якобы не хочет принимать республику как часть европейской семьи.

Это выглядит как прямой анонс некой будущей провокации кишиневской власти. Что за сценарий она имеет в виду? Нападение на ПМР? Разгром и репрессии против внутримолдавской оппозиции на случай, если правящая клика проиграет выборы 28 сентября? — добавил депутат.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что если бы объединенная оппозиция Молдавии одержала победу на грядущих парламентских выборах, у республики появился бы шанс наладить отношения с Россией. Он считает, что у противников действующей молдавской власти есть шанс сформировать альянс, однако развернуться этому блоку не дадут.

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