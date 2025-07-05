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05 июля 2025 в 07:00

Раскрыто, как итоги выборов в Молдавии отразятся на ее отношениях с Россией

Политолог Марков: победа оппозиции в Молдавии дала бы шанс отношениям с Россией

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если бы объединенная оппозиция Молдавии одержала победу на грядущих парламентских выборах, у республики появился бы шанс наладить отношения с Россией, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он считает, что у противников действующей молдавской власти есть шанс сформировать альянс, однако развернуться этому блоку не дадут.

В случае победы оппозиции на выборах в Молдавии наши отношения с этой страной радикально улучшились бы, молдаване хотят этого. Но именно поэтому оппозицию и не пропустят. Если бы они заявляли, что Россия — враг, а преступления киевского режима и государственный терроризм — это очень хорошо, им бы дали прийти к власти, — подчеркнул эксперт.

Марков добавил, что в Молдавии и ряде других государств создана «политическая система брандмауэр». В качества примера он привел запрет оппозиционной партии ФРГ «Альтернатива для Германии».

Разрешается конкуренция внутри тех, кто признает власть европейской империи в лице Еврокомиссии. Если вы выступаете критически, в отношении вас выстраивается «брандмауэр» — глухая стена. Судите сами: Марин Ле Пен арестована, сейчас начата процедура запрета главной оппозиционной партии ФРГ «Альтернатива для Германии». А выборы в таких странах, как Румыния и Молдавия, откровенно сфальсифицированы, — заметил он.

Ранее стало известно, что главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая несколько месяцев находится под арестом, предъявили новое обвинение. Башкан сообщила, что за ее семьей сейчас ведется слежка, и призналась, что хочет прекратить мучения близких и спокойно работать.

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