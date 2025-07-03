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03 июля 2025 в 13:09

Главе Гагаузии предъявили новое обвинение

Главе Гагаузии Гуцул предъявили новое обвинение по ее уголовному делу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул во время пресс-подхода на заседании суда в Кишиневе Глава Гагаузии Евгения Гуцул во время пресс-подхода на заседании суда в Кишиневе Фото: Родион Прока/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что ей предъявили новое обвинение в рамках ранее начатого расследования. Она отметила, что за ее семьей ведется слежка. Глава автономии в Молдавии добавила, что все происходящее изматывает, и заявила, что хочет прекратить мучения близких и спокойно работать.

Мы получили новое обвинение, совсем другое. <…> Оказывается, сейчас Гуцул из России, [по версии следствия], ничего не привозила, понимаете?сказала Гуцул.

Ранее Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от должности в обмен на прекращение уголовного преследования по делу о незаконном финансировании. Политик подчеркнула, что отказалась от сделки. Она считает, что власти Молдавии используют судебный процесс, чтобы запугать представителей оппозиции.

Прокуроры потребовали осудить Гуцул на девять лет лишения свободы. Соратнице Гуцул Светлане Попан запросили восемь лет колонии. До этого лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор отметил, что Запад стремится использовать другие страны, чтобы воевать чужими руками, с этой целью он хочет вооружить Молдавию.

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