Демократия в Европе стала означать произвол со стороны руководства Брюсселя, заявил лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор в беседе с РИА Новости. Так политик прокомментировал введенные Евросоюзом санкции против политформирования и еще семи физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии.

Евросоюз постоянно вносит нас в какие-то списки, мы к этому давно привыкли и сбились со счета. Очевидно, что демократия по-европейски — это произвол тех, кого выбрали в Брюсселе. За собой они оставили все права, а на всех остальных будут давить, как могут, — сказал Шор.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что НАТО старается ускорить милитаризацию Молдавии. По задумке Альянса, впоследствии эта страна станет удобным плацдармом для борьбы с РФ. С этой целью на территории республики уже реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов.

До этого депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что НАТО разработала план нападения на Приднестровье. По его словам, план вряд ли начнут реализовывать сейчас, поскольку Запад намерен окружить регион и вынудить сдаться. Сафонов высказал мнение, что вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию положит конец любым переговорам об урегулировании приднестровского вопроса.