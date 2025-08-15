Астроном оценил пролетающий над Землей «потенциально опасный» астероид

Астероиды постоянно пролетают над Землей, в этом нет ничего опасного, заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с НСН. Таким образом он оценил сообщение о том, что 17 августа мимо Земли пролетит «потенциально опасный» астероид 2025 PM диаметром около 50 метров.

Потенциально опасный астероид — это тот, который в будущем может с Землей столкнуться, но не сейчас, сейчас он не угрожает, <…> Они летают постоянно. Например, 20 августа мимо Земли пролетит астероид гораздо больше — несколько сотен метров. Сегодня мимо нас три астероида пролетят, диаметром до 40 метров. 17 августа пролетит астероид до 82 метров в диаметре, — заявил он.

Ранее группа ученых из Корнеллского университета в недавнем исследовании предположила, что на Землю в ноябре может прибыть таинственный межгалактический объект. Согласно их гипотезе, он является технологическим артефактом с активным интеллектом.

Позже Натан Эйсмонт заявил, что тезисы о скором прибытии на Землю таинственного межгалактического объекта с активным интеллектом можно считать домыслами и фантазиями. По его словам, заявления об особых свойствах объекта не несут никакого смысла и призваны просто вызвать интерес аудитории.