Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:43

Астроном оценил пролетающий над Землей «потенциально опасный» астероид

Астроном Вибе: астероиды пролетают мимо земли постоянно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астероиды постоянно пролетают над Землей, в этом нет ничего опасного, заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с НСН. Таким образом он оценил сообщение о том, что 17 августа мимо Земли пролетит «потенциально опасный» астероид 2025 PM диаметром около 50 метров.

Потенциально опасный астероид — это тот, который в будущем может с Землей столкнуться, но не сейчас, сейчас он не угрожает, <…> Они летают постоянно. Например, 20 августа мимо Земли пролетит астероид гораздо больше — несколько сотен метров. Сегодня мимо нас три астероида пролетят, диаметром до 40 метров. 17 августа пролетит астероид до 82 метров в диаметре, — заявил он.

Ранее группа ученых из Корнеллского университета в недавнем исследовании предположила, что на Землю в ноябре может прибыть таинственный межгалактический объект. Согласно их гипотезе, он является технологическим артефактом с активным интеллектом.

Позже Натан Эйсмонт заявил, что тезисы о скором прибытии на Землю таинственного межгалактического объекта с активным интеллектом можно считать домыслами и фантазиями. По его словам, заявления об особых свойствах объекта не несут никакого смысла и призваны просто вызвать интерес аудитории.

астероиды
астрономы
наука
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные самолеты разместили в соседней стране
Жилье на Аляске оказалось дешевле, чем в Москве
Опубликован единственный в истории комментарий Трампа журналисту из России
Опубликованы кадры жестокой расправы над федеральным судьей под Волгоградом
Что такое крафтовое пиво и в чем его особенности?
Суд вынес приговор профессору, заказавшему киллерам убить зятя за $50 тысяч
Бойцы ВСУ сбились с пути и вышли к российским военным
Гастроэнтеролог раскрыл главную пользу малины
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на заводе
Шеф ЦРУ сопроводит Трампа на встречу с Путиным
Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА за три часа над российским регионом
Трамп оставил короткое сообщение перед вылетом на встречу с Путиным
Раскрыть личность убийцы женщины помогли карты
Минфин продаст госпакет ЮГК структуре Газпромбанка за 85 млрд рублей
У осужденного за обрушение дома в Междуреченске отберут почетную грамоту
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 15 августа: где задержки и отмены рейсов
MAX возглавил топ бесплатных приложений в магазинах Google Play и AppStore
В Сети появился отрывок с «предсказанием» от Симпсонов по Аляске
Появились кадры последствий ночной атаки ВСУ на Курск
Популярная металл-группа объявила о завершении карьеры
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.