15 августа 2025 в 13:38

FIG выдала нейтральный статус лишенному его за букву V россиянину

FIG допустила к турнирам гимнаста Якубова, которому ранее отказала из-за буквы V

Мухаммаджон Якубов Мухаммаджон Якубов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российского атлета Мухаммаджона Якубова к соревнованиям под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на документы федерации. Ранее гимнасту отказали в этом из-за публикации с буквой V.

FIG предоставила россиянину нейтральный статус, дав право выступать на международных соревнованиях. Якубов стал 15-м российским спортсменом с этим статусом.

Специальный комитет FIG в марте отказал Якубову в допуске из-за публикации с буквой «V» в соцсетях. В федерации посчитали ее символом поддержки СВО. Глава Российского антидопингового агентства Вероника Логинова отмечала, что это римская цифра – порядковый номер антидопингового диктанта, анонс которого гимнаст разместил в соцсети.

Ранее чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз заявила, что возвращение российских легкоатлетов на международную арену произойдет позже других видов спорта из-за позиции президента World Athletics Себастьяна Коу. По ее мнению, британец не любит россиян. Кнороз отметила, что недопуск к соревнованиям вызывает у российских атлетов чувство несправедливости, так как они ничем не уступают соперникам.

