15 августа 2025 в 13:37

В еще одном российском регионе ограничили доступ к мобильному интернету

В Мурманской области ограничили доступ к мобильному интернету

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Мурманской области ограничили доступ к мобильному интернету в целях безопасности, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Меру приняли в рамках исполнения закона «О связи», который обязывает сотовых операторов на время прекращать оказание услуг. В оперштабе добавили, что скорость интернета ограничена не в полном объеме.

Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона, — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма сообщили, что в регионе возможно отключение мобильного интернета на длительный период. Там пояснили, что это необходимо для противодействия атакам украинской армии.

При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать, добавили в министерстве. Чтобы долгосрочное отсутствие интернета не застало врасплох, местным жителям порекомендовали заранее к этому подготовиться.

До этого жители Перми столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета на фоне объявленной в регионе угрозы БПЛА. Горожане отмечают, что им приходится искать Wi-Fi и подключаться к нему. По словам некоторых местных жителей, у них не получается в том числе оплатить проезд в автобусах и заказать такси.

Россия
Мурманская область
интернет
ограничения
