Иностранцы рвутся в Россию ради важной миссии

В Россию все чаще приезжают иностранцы для оказания помощи бездомным людям, пишет KP.RU. Одним из таких волонтеров оказался будущий хирург из Индии Санджай.

Приехав в Россию на учебу, молодой человек безвозмездно помогал бездомным в челябинской клинике. В составе группы студентов-медиков Санджай побывал в больнице и проникся атмосферой этого места. За месяц он оказал помощь нескольким десяткам людей. В основном они обращались с проблемами, связанными с ожогами, ранами или последствиями обморожения. В клинике принимают около 50 пациентов в день. До этого в этом медицинском учреждении работали на добровольных началах медицинская сестра из Швейцарии и специалист по эпидемиологии из Великобритании.

Создатель проекта Евгений Косовских подчеркнул, что они с радостью сотрудничают с одаренными добровольцами из других стран. По его словам, ежегодно в проект прибывают участники из разных государств.

Ранее итальянский активист рассказал, что его уволили за гуманитарную деятельность в Донбассе. По его словам, работодатель заявил, что действия мужчины могут угрожать национальной безопасности Италии.