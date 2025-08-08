Итальянский активист Франческо Сабузи заявил РИА Новости в Донецке, что потерял работу на родине из-за своей гуманитарной деятельности в Донбассе. По его словам, работодатель прямо заявил волонтеру, что его действия якобы представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Сабузи обратил внимание на избирательное отношение в Европе к участникам событий на Украине. Там одобряют тех, кто воевал на стороне Киева, но осуждают людей, оказывающих поддержку жителям Донбасса.

Если ты с украинцами, то это хорошо, если убиваешь за украинцев, это хорошо, а если собираешься оказывать помощь, рассказывать о том, что происходит на Донбассе, — это плохо. Если ты на нашей стороне, у тебя проблемы, — добавил он.

Франческо Сабузи — частый гость в Донецкой Народной Республике. Он посещал регион уже восемь раз и является одним из организаторов международного гуманитарного проекта «Антифашистский караван». Участники этой инициативы, представляющие разные страны, регулярно доставляют в Донбасс материальную, гуманитарную и медицинскую помощь.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что жительницу Вологодской области оштрафовали на 150 тысяч рублей после того, как она оказала поддержку военнослужащим. По его словам, россиянка отправила бойцам СВО груз пиломатериалов, которые предназначались для обустройства блиндажей. Во время погрузки фуры с лесом не учли максимально допустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства.