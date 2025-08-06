Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:11

Россиянка помогла бойцам СВО и получила штраф на 150 тысяч рублей

Слуцкий: россиянку оштрафовали на 150 тысяч рублей после поддержки бойцов СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Вологодской области оштрафовали на 150 тысяч рублей после того, как она оказала поддержку военнослужащим, участвующим в СВО, сообщил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий рассказал, что россиянка отправила бойцам груз пиломатериалов, которые предназначались для обустройства блиндажей.

По словам Слуцкого, к женщине возникли претензии из-за формальности, а затем «наказали рублем», назначив ей штраф в десятки тысяч рублей. В публикации гуманитарного проекта, на которую сослался Слуцкий, уточняется, что во время погрузки фуры с лесом не учли максимально допустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства. В результате пункт весового контроля зафиксировал нарушение.

В сообщении проекта говорится, что военнослужащие снизили нагрузку на ось, взвешиваясь несколько раз, посчитали, что этого достаточно, и проследовали далее к месту расположения части. Однако позднее пришло уведомление о неоплаченном штрафе.

Ранее российский волонтер и бизнесмен Андрей Телешев сообщил, что помогал фронту из-за гражданской позиции. Однако активнее всего он начал поддерживать бойцов СВО после гибели товарища.

Леонид Слуцкий
Госдума
штрафы
Волгоградская область
СВО
