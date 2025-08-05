Отправивший 120 млн рублей на СВО волонтер объяснил желание помогать фронту

Российский бизнесмен и волонтер с позывным АСС Андрей Телешев рассказал NEWS.ru, что помогать фронту его в первую очередь мотивировала гражданская позиция. Однако активнее всего он начал поддерживать военнослужащих после гибели друга и товарища, бойца из отряда «БАРС-11» с позывным Пан.

Я помогал фронту с самого начала, но я в таких объемах не помогал. А после того как погиб мой хороший друг и товарищ, позывной Пан, это случилось осенью 2023 года, это меня еще больше мотивировало помогать фронту, помогать отряду, — отметил Телешев.

Он добавил, что отправил на фронт колоссальную помощь и повысил боевую готовность отряда. Телешев подчеркнул, что благодаря этому меньше людей погибнет и больше отцов и сыновей вернутся домой живыми и невредимыми.

В общей сложности волонтер перевел на помощь фронту уже более 120 млн рублей. Ранее он подвергся нападению родной дочери и двух мужчин. Телешев полагает, что причиной стало направление им очередной партии помощи на СВО. Супруга Телешева также недовольна тем, как он тратит деньги. Родственники даже хотели сдать его в психиатрическую лечебницу.