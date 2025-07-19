Волонтера СВО хотят «отдать в психушку» жена и родная дочь

Владелец компании «Центр сантехники» и волонтер специальной военной операции с позывным АСС Андрей Телешев рассказал NEWS.ru, что подвергся нападению собственной дочери и двух мужчин в Краснодаре. Сам он полагает, что причиной стало направление им очередной партии помощи на фронт на сумму в 7 млн рублей. По словам Телешева, его супруга также недовольна тем, как он тратит деньги.

Моя почти уже бывшая жена Алина также выражает недовольство, что деньги семьи — по факту заработанные мною, сама супруга не работала ни дня в своей жизни — уходят, как она говорит, «налево». Некоторое время назад она заявила о своем намерении развестись со мной, а также пригрозила, что сдаст меня в психиатрическую лечебницу, — отметил волонтер.

Телешев рассказал, что недавно помог дочери приобрести квартиру в Дубае. Что касается супруги, то она «мягко говоря, не голодала». Мужчина уже написал заявление в полицию о нападении. Он также подчеркнул, что не собирается отказываться от помощи фронту.

Ранее появилась информация, что в Батайске Ростовской области будут судить мужчину, обвиняемого в стрельбе в участника СВО. Семья пострадавшего настояла на том, чтобы дело квалифицировали как покушение на убийство.