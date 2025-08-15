Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:23

В МВД России назвали число преступлений, совершенных через мессенджеры

МВД: в РФ зафиксировали более 142 тысяч преступлений через мессенджеры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За последние полгода в России зафиксировали более 142 тысяч преступлений, совершенных с помощью мессенджеров, сообщил пресс-центр МВД РФ. Там отметили, что эти приложения чаще всего применяют для правонарушений, в частности, дистанционных хищений. В МВД подчеркнули, что злоумышленники обманывают россиян в мессенджерах через звонки, сообщения и видеосвязь.

За шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, совершенное с использованием средств мгновенного обмена сообщениями, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД заявили, что среди всех схем обмана россиян лидирует мошенничество с инвестициями. Там отметили, что злоумышленники находят жертв в мессенджерах, после чего входят в доверие и предлагают поработать «трейдером». Для того, чтобы убедить человека, они могут отправить ему деньги.

До этого член Ассоциации юристов РФ Ярослав Остапенко заявил, что в России все чаще стали орудовать ресторанные мошенники. По его словам, это люди, которые приглашают незнакомцев в заведомо выбранное кафе и потом выставляют завышенные счета.

Россия
МВД
преступления
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ лишились объектов националистов и иностранных наемников
Взрывы над Балтикой, покушение на батюшку: как ВСУ атакуют РФ 15 августа
Избившую дочь женщину из Подмосковья призвали к ответственности
Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться на за тапками
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.