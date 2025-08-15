В МВД России назвали число преступлений, совершенных через мессенджеры МВД: в РФ зафиксировали более 142 тысяч преступлений через мессенджеры

За последние полгода в России зафиксировали более 142 тысяч преступлений, совершенных с помощью мессенджеров, сообщил пресс-центр МВД РФ. Там отметили, что эти приложения чаще всего применяют для правонарушений, в частности, дистанционных хищений. В МВД подчеркнули, что злоумышленники обманывают россиян в мессенджерах через звонки, сообщения и видеосвязь.

За шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, совершенное с использованием средств мгновенного обмена сообщениями, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД заявили, что среди всех схем обмана россиян лидирует мошенничество с инвестициями. Там отметили, что злоумышленники находят жертв в мессенджерах, после чего входят в доверие и предлагают поработать «трейдером». Для того, чтобы убедить человека, они могут отправить ему деньги.

До этого член Ассоциации юристов РФ Ярослав Остапенко заявил, что в России все чаще стали орудовать ресторанные мошенники. По его словам, это люди, которые приглашают незнакомцев в заведомо выбранное кафе и потом выставляют завышенные счета.