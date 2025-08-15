Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:33

В Европе почти не осталось запасов оружия из-за помощи Украине

Euractiv: в НАТО заявили, что запасы оружия ЕС иссякли из-за помощи Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за поставок оружия Украине арсеналы европейских государств практически опустели, пишет Euractiv со ссылкой на источник в НАТО. По его словам, помощь Киеву все больше поступает из США. Несмотря на это, ВСУ все еще испытывают острую нужду в определенных видах военной техники и оборудования.

Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и возможности оборонных предприятий истощены в краткосрочной перспективе, — поделился неназванный источник.

Ранее сообщалось, что Нидерланды станут первой страной НАТО, поставившей Украине американские вооружения на €500 млн. В пакет войдут комплектующие и ракеты для ЗРК Patriot.

До этого военный политолог рассказал, что Украина не может развивать ракетную отрасль без помощи Европы. По его словам, Германия помогает Украине с ракетным комплексом «Сапсан», чтобы компенсировать отсутствие поставок Taurus. Проект «Сапсан», начатый в 2006 году, был закрыт из-за коррупции, но возобновлен при немецкой поддержке. Однако его реализация была сорвана ударами по предприятиям.

Европа
Украина
запасы
оружие
