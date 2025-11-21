Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:11

На Западе раскрыли, что может спровоцировать военный бунт на Украине

Политолог Майстер предупредил о риске военного бунта на Украине из-за плана США

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Принятие украинскими властями мирного плана США способно спровоцировать военный мятеж в стране, заявил эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер в интервью изданию Handelsblatt. По его убеждению, такие условия означали бы политическую гибель для президента Владимира Зеленского и вызвали бы сопротивление со стороны ВСУ.

Украина не согласится на этот план. Это было бы политической смертью для Зеленского, и армия его не примет. Армия может даже взбунтоваться, если ей придется уступить территории, потому что было пожертвовано большое число жизней, — отметил Майстер.

Он призвал европейские государства продолжить поддержку Украины. Политолог охарактеризовал положения американской инициативы как невыгодные и для Киева, и для европейских стран.

Майстер подчеркнул, что в случае прекращения американской поддержки Европа должна взять на себя основную помощь Украине. Он призвал вести прямые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, учитывая различия в американских и европейских интересах.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Основной вопрос беседы касался нового американского плана по разрешению конфликта на Украине.

Украина
ВСУ
мятежи
Владимир Зеленский
США
Европа
