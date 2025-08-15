Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:31

ВС России сбили Су-27 ВСУ и 2,1 тысячи дронов

Силы ПВО за неделю сбили украинский Су-27 и свыше 2,1 тысячи БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны с 9 по 15 августа сбили свыше 2,1 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщила пресс-службы Минобороны РФ. Также за неделю были уничтожены самолет Су-27, 27 авиабомб, 20 снарядов РСЗО HIMARS и две управляемые ракеты класса «Нептун».

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2 134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 11:00 мск 15 августа сбили 14 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, семь дронов было уничтожено над Белгородской областью, шесть — над Крымом, один — над акваторией Черного моря.

До этого в министерстве информировали, что в российских регионах за минувшую ночь было сбито 53 беспилотника ВСУ. В частности, дроны уничтожили в Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, а также в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

Минобороны РФ
ВС РФ
ПВО
СВО
ВСУ
Украина
