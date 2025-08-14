«Прельщавшего» водителей на дороге своим пенисом россиянина лишили свободы

Нетрезвый житель Ленинска-Кузнецкого вышел на проезжую часть и показывал водителям пенис, передает пресс-служба главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Судом 38-летнему нарушителю назначено наказание в виде двух суток административного ареста. Хулиган раскаялся и пообещал больше так не делать.

В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили размещенную в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлено, как неизвестный мужчина мешает движению автомобилей по проспекту Кирова в Ленинске-Кузнецком и демонстрирует интимные части тела проезжающим мимо водителям, — сказано в сообщении.

До этого Лазаревский районный суд Сочи наказал 11 участников «голого» заплыва в Черном море. Пятерых мужчин и шесть женщин, которые решили поплавать без купальников, признали виновными в мелком хулиганстве. Теперь им предстоит выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

Ранее в бразильском городе Акреландия арестовали 37-летнюю женщину, которая отрезала пенис у своего мужа и приготовила рагу из бобов и детородного органа после его убийства. Ревнивая жена застала супруга за просмотром порно и в порыве ревности решила расправиться с ним.