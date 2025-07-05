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05 июля 2025 в 16:05

Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке

Во Владивостоке педофил показал девочке пенис в маршрутке и потрогал ее за ноги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке неизвестный мужчина в автобусе маршрута №60 оголил пенис, а затем показал его девочке, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Кроме того, пассажир трогал подростка за ноги, хотя она просила остановиться.

Девочке удалось заснять происходящее на видео. Преступник продолжил преследовать взглядом девочку даже после выхода на остановке «Столетие». Полиция устанавливает личность подозреваемого. Остальные пассажиры на ситуацию внимания не обратили.

Ранее в парижском Диснейленде бывший советский десантник сорвал инсценировку свадьбы между 39-летним британцем и девятилетней украинской девочкой. Отмечается, что 54-летний латыш проник на территорию парка развлечений и предупредил сотрудников о возможном преступлении.

До этого стало известно, что в СИЗО города Одессы 32-летний подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней девочки лишился половых органов. Девочка пропала 18 июня, но вскоре ее труп в картонной коробке нашли в подвале многоэтажки.

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