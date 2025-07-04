В Париже бывший советский десантник сорвал свадьбу педофила

В парижском Диснейленде бывший советский десантник сорвал инсценировку свадьбы между 39-летним британцем и девятилетней украинской девочкой, сообщает издание The Mirror. Отмечается, что 54-летний латыш проник на территорию парка развлечений и предупредил сотрудников о возможном преступлении.

Как сообщается, мужчина, которого назвали Виталий, использовал свои армейские навыки, чтобы незаметно проникнуть на территорию Диснейленда без билета. После того как он оказался внутри, он направился к сцене и передал одному из сотрудников парка записку, в которой говорилось: «Это не настоящая свадьба. Девочке девять лет!»

Мероприятие было организовано 39-летним гражданином Великобритании Джеки Джаджем, который ранее был осужден за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Он потратил около €130 тысяч (10 млн рублей) на роскошную церемонию, наняв оркестр и более ста актеров массовки. Отмечается, что девочка была украинкой по национальности.

Ранее сообщалось, что в СИЗО города Одессы 32-летний подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней девочки лишился половых органов. Девочка пропала 18 июня, но вскоре ее труп в картонной коробке нашли в подвале многоэтажки.