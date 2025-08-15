Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 11:32

Звезда сериала «Доктор Хаус» стала жертвой насильника

Американская актриса Элисон Стоунер призналась, что ее изнасиловали

Элисон Стоунер Элисон Стоунер Фото: FS/AdMedia/Global Look Press

Звезда фильма «Шаг вперед» и сериала «Доктор Хаус» Элисон Стоунер заявила, что стала жертвой насилия со стороны делового партнера, передает Us Weekly. По ее словам, в тот период она посещала мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. На одном из них она познакомилась с мужчиной, которого, как утверждает актриса, уважали и ценили в обществе.

Он открыл дверь в комнату на первом этаже многоквартирного дома. Это его лаборатория или дом? Предприниматели и творческие люди часто совмещают работу и проживание, но это место совсем не походило на то, что я видела на фотографиях, которые он мне показал, — разоткровенничалась звезда.

Актриса рассказала, что они вместе оказались в помещении, где была кровать. Нападавший оказался значительно сильнее и вел себя дерзко и уверенно. По ее словам, в какой-то момент она потеряла сознания от шока. Последним, что она успела заметить, был постер на стене с изображением хищной кошки.

Ранее в Чите сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину 1991 года рождения, который вечером пытался изнасиловать 17-летнюю девушку в подъезде дома. Несовершеннолетняя возвращалась домой, когда на нее напал, предположительно, пьяный злоумышленник. Ему помешал сосед потерпевшей.

изнасилования
маньяки
насильники
преступления
