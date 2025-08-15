При взрыве на заводе в Рязанской области есть погибшие

По меньшей три человека погибли в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, еще 20 человек пострадали, их состояние не уточняется.

Предварительно, 23 человека пострадали, из них трое погибли, — сказал источник.

О взрыве ранее сообщил телеканал РЕН ТВ, передав информацию о трех пострадавших. Завод находится в Шиловском районе, в поселке городского типа Лесной. По состоянию на 29 июля 2025 года предприятие ликвидировано. Из данных ЕГРЮЛ также следует, что с 4 июня 2024 года юридическое лицо прекратило деятельность в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Сызрань в Самарской области. Канал со слов местных жителей отметил, что в результате возникло возгорание в районе местного НПЗ. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.