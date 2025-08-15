Юрист ответил, можно ли лишиться рабочего места во время декрета Юрист Русяев: работодатель не имеет права лишить рабочего места во время декрета

Закон защищает женщин в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до трех лет, запрещая увольнение по инициативе работодателя, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, исключение составляет лишь ликвидация организации или истечение срока действия срочного трудового договора.

В России под декретным отпуском часто подразумевают сразу два периода — отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет. В обоих случаях действует особая защита от увольнения по инициативе работодателя. Закон допускает прерывание трудового договора в это время лишь в исключительных ситуациях, главная из которых — ликвидация организации или прекращение деятельности ИП. Для срочных договоров есть еще одно основание — истечение их срока, но и здесь для беременных действует правило продления до окончания беременности, — пояснил Русяев.

Он отметил, что даже если во время отсутствия сотрудницы ее должность упразднили, работодатель обязан предложить ей аналогичную позицию или временный перевод. По его словам, незаконное увольнение или недопуск к работе грозит компании судебными разбирательствами и компенсационными выплатами.

Увольнение в отпуске по сокращению штата за нарушение дисциплины или по любым другим стандартным основаниям, указанным в Трудовом кодексе, в отношении женщины с ребенком до трех лет применить нельзя. Даже если за время ее отсутствия отдел или проект, в котором она работала, закрыли, обязанность работодателя вернуть сотрудника на прежнюю должность сохраняется. Защита, предусмотренная законом, действует до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, и ее нарушение почти всегда заканчивается для работодателя судебным спором, — резюмировал Русяев.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что, перестроив график за пять дней до выхода из отпуска, можно вернуться на работу без стресса. Специалист отметила, что особенно позаботиться об этом стоит тем, кто уже сталкивался с проблемами при возвращении к привычному расписанию.