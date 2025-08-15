Переговоры Путина и Трампа на Аляске
С могилы Старовойта пропали 17 венков

Фото: София Лозгачева/РИА Новости

Со Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге пропали 17 траурных венков, возложенных на могилу бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, сообщает MK.RU. Отмечается, что в день похорон у захоронения находилось 33 венка, однако сейчас их осталось лишь 16.

Могила политика расположена в престижном месте кладбища — на Прямой дорожке возле часовни Блаженной Ксении Петербургской. Причины исчезновения траурных атрибутов остаются неизвестными.

Ранее СК РФ подтвердил обнаружение тела Старовойта в его собственном автомобиле в Одинцовском районе. Следствие полагает, что это был суицид.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

Кроме того, бывший оперуполномоченный РУБОП Москвы Михаил Игнатов рассказал о нескольких странностях в самоубийстве Старовойта. По его словам, первая странность — отсутствие личной охраны в момент, когда глава ведомства решил покончить с собой.

