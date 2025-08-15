Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 12:48

Военный из США случайно катапультировался из истребителя и попал на видео

Офицер США случайно катапультировался из истребителя на военной базе Барнс

Фото: Senior Airman Gaspar Cortez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский офицер случайно «вылетел» на обочину во время руления истребителем F-15D Eagle на военной базе Барнс, передает Telegram-канал «Милитарист». Предположительно военный занимался набором новобранцев.

Отмечается, что истребитель принадлежит 104-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии Массачусетса. На опубликованных каналом кадрах видно, как офицер вынужден был ползти по обочине взлетно-посадочной полосы после случайного катапультирования. В итоге мужчину доставили в больницу. По информации авторов канала, он не пострадал.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев сравнил новую систему ПВО США «Золотой купол» с «дырявым дуршлагом». Аналитик напомнил, что его прототип — «Железный купол» — пропустил все ракеты со стороны сектора Газы.

Также сообщалось, что «Золотой купол» будет иметь четыре эшелона защиты. Один слой будет спутниковый, три других — наземные с 11 батареями малой дальности. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что власти выделят около $175 млрд на создание системы противоракетной обороны.

США
истребители
военные
базы
