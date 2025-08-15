Военный из США случайно катапультировался из истребителя и попал на видео

Офицер США случайно катапультировался из истребителя на военной базе Барнс

Американский офицер случайно «вылетел» на обочину во время руления истребителем F-15D Eagle на военной базе Барнс, передает Telegram-канал «Милитарист». Предположительно военный занимался набором новобранцев.

Отмечается, что истребитель принадлежит 104-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии Массачусетса. На опубликованных каналом кадрах видно, как офицер вынужден был ползти по обочине взлетно-посадочной полосы после случайного катапультирования. В итоге мужчину доставили в больницу. По информации авторов канала, он не пострадал.

