Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 15:40

Новую систему ПВО США сравнили с «дырявым дуршлагом»

Военэксперт Хатылев: система ПВО США не сможет защитить всю страну

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четыре эшелона обороны и несколько батарей системы ПВО «Золотой купол» не смогут защитить все Соединенные штаты, заявил военный эксперт Сергей Хатылев в беседе с НСН. По его словам, «Железный купол» Израиля, по примеру которого создается система США, показал, что это не система ПВО, а «дырявый дуршлаг».

«Железный купол» Израиля, по примеру которого создается американский «Золотой купол», показал, что это не система ПВО, а дырявый дуршлаг. Когда полетели элементарные реактивные снаряды из сектора Газа, они пропустили все эти снаряды. Когда начал Иран применять свое оружие, 70% ракет достигли своих целей, — заявил он.

Ранее сегодня, 13 августа, сообщалось, что «Золотой купол» будет иметь четыре эшелона защиты. В презентации правительства США. Один слой будет спутниковый, три других — наземные с 11 батареями малой дальности.

США
Железный купол
Израиль
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны требования Кремля на переговорах с США: позиция РФ, инсайды
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.