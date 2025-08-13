Новую систему ПВО США сравнили с «дырявым дуршлагом»

Четыре эшелона обороны и несколько батарей системы ПВО «Золотой купол» не смогут защитить все Соединенные штаты, заявил военный эксперт Сергей Хатылев в беседе с НСН. По его словам, «Железный купол» Израиля, по примеру которого создается система США, показал, что это не система ПВО, а «дырявый дуршлаг».

«Железный купол» Израиля, по примеру которого создается американский «Золотой купол», показал, что это не система ПВО, а дырявый дуршлаг. Когда полетели элементарные реактивные снаряды из сектора Газа, они пропустили все эти снаряды. Когда начал Иран применять свое оружие, 70% ракет достигли своих целей, — заявил он.

Ранее сегодня, 13 августа, сообщалось, что «Золотой купол» будет иметь четыре эшелона защиты. В презентации правительства США. Один слой будет спутниковый, три других — наземные с 11 батареями малой дальности.