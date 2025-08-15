Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Начальника и прораба участка задержали после трагедии на ТЭЦ-2

СК: во Владивостоке задержали причастных к гибели работников ТЭЦ-2

Фото: t.me/sledcom25

Причастных к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке должностных лиц задержали по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, передает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю. По информации ведомства, речь идет о начальнике и прорабе строительного участка. Максимальная санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с утратой права занимать определенные должности.

Региональным СК задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, — сказано в сообщении.

Следствие установило, что при проведении работ по демонтажу стены дымовой трубы на высоте более 22 метров обрушилась кирпичная кладка, в результате чего трое рабочих погибли. Еще двоим оказана медицинская помощь, один из них находится в реанимационном отделении.

До этого пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. По данным ведомства, на место с проверкой выезжал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.

