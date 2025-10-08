Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:07

Рэпер Серега впервые рассказал о сыновьях, которых вывез с Украины

Рэпер Серега поделился, что сыновья уже почти выше его ростом и шире в плечах

Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега Фото: Личный архив Сергея Пархоменко,

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) рассказал в интервью NEWS.ru, что гордится своими двумя сыновьями, которых он до начала специальной военной операции успел вывезти с Украины. Этому предшествовал длительный судебный процесс с их матерью, вспоминает артист.

Сейчас сыновья уже почти выше меня ростом и шире в плечах. Не имеют вредных привычек, занимаются спортом. Успевают в учебе, оба на хорошем счету у преподавателей. Отличные парни, я ими горжусь, — поделился автор и исполнитель хитов «Черный бумер», «Возле дома твоего» и других.

Ранее он рассказал, что был объявлен в розыск на территории Украины, когда вывез из страны своих двоих несовершеннолетних сыновей. Украинские СМИ, вспоминает артист, тогда обвиняли его в якобы похищении детей. По его мнению, это была проплаченная травля.

Также он поделился, что расстался с матерью своих двоих сыновей из-за разницы в мировоззрениях. Автор и исполнитель уточнил, что не состоял в официальном браке с этой женщиной и даже не проживали совместно. Сам Серега живет в Белоруссии, а экс-возлюбленная с детьми находилась на тот момент на Украине.

