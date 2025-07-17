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17 июля 2025 в 10:17

Илюмжинов рассказал, как его обвинили в шпионаже в пользу Афганистана

Экс-глава Калмыкии Илюмжинов рассказал, что его сочли афганским шпионом в вузе

Кирсан Илюмжинов Кирсан Илюмжинов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Экс-глава Калмыкии, предприниматель, бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил NEWS.ru, что ему удалось восстановиться в МГИМО после исключения. По его словам, это было в 1988 году, он изучал в вузе японский язык. После празднования дня рождения на юношу посыпались обвинения в шпионаже и алкоголизме.

Вдруг меня обвиняют, что я афганский шпион, что я алкоголик, нехороший человек. У меня был день рождения, мы в ресторане пили, а тогда это запрещалось. За распитие спиртных напитков меня исключили из партии, а затем из института, — признался Илюмжинов.

Он рассказал, что родители советовали просто вернуться домой, но Илюмжинов написал в Верховный суд СССР о том, что его несправедливо исключили, обратился в КГБ, в Министерство иностранных дел, а также направил письмо президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Мне было 26 лет. В 26 лет советский человек мог побороть систему? Меня в итоге восстановили в партии и в МГИМО, — заявил предприниматель.

В начале июля президент США Дональд Трамп отменил ограничения в отношении Илюмжинова — речь идет о снятии санкций против принадлежащего экс-главе Калмыкии банка «Русский финансовый альянс». Также Трамп снял запреты с нескольких других кредитных организаций.

Снятие произошло в рамках отмены санкционной политики против Сирии, так как Илюмжинов и соответствующие банки обвинялись в поддержке экс-президента страны Башара Асада.

Калмыкия
вузы
Афганистан
шпионаж
отчисления
Александр Финохин
А. Финохин
Максим Ширяев
М. Ширяев
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