15 августа 2025 в 12:45

Появились кадры с места ЧП на заводе под Рязанью

Опубликованы кадры с места взрыва на пороховом заводе в Рязанской области

Фото: Ринета Цветкова /РИА Новости

В Сети появились кадры с места взрыва на территории завода «Эластик» в Рязанской области. На опубликованных видео заметен огромный столб дыма, вздымающийся в небо. Как пишет Telegram-канал Baza, инцидент не связан с атакой БПЛА. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как пишет Baza, инцидент произошел около 11:00 мск — на месте происшествия раздался мощный взрыв, после чего над территорией завода поднялся огромный столб дыма. Как сообщают очевидцы, грохот был слышен на значительном расстоянии.

По версии Telegram-канала Mash, ЧП произошло в районе 10:00 мск. По данным канала, здание порохового цеха, где раздался взрыв, полностью разрушено. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные службы.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в результате взрыва на рязанском заводе погибли по меньшей мере три человека. Еще 20 человек пострадали, их состояние не уточняется.

Оперштаб региона сообщил о создании штаба по ликвидации последствий ЧП. На место происшествия выехал губернатор Павел Малков. Предприятие находится в Шиловском районе.

