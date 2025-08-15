Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 12:54

Автоблогер с 7 млн подписчиками отправился в колонию за дачу взятки

Блогера Wengallbi приговорили к трем годам за попытку дать взятку инспектору ДПС

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам и штрафу автоблогера Wengallbi (настоящее имя — Ахмед Алиасхабов) за попытку дать инспектору ДПC, пишет ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. Он пытался передать должностному лицу 100 тысяч рублей. Свою вину Wengallbi признал.

Суд признал Алиасхабова виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), ему назначено наказание в виде трех лет колонии и штрафа в 1 млн рублей, — рассказали агентству.

Автоблогер Wengallbi прославился роликами о машинах и экстремальном вождении. Он также стал автором популярного канала на YouTube, где публиковал обзоры автомобилей. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) на него подписано 7 млн человек.

Ранее в Татарстане сотрудники УФСБ задержали управляющего директора АО «ЦНИИ Геолнеруд» по делу о мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 11,5 млн рублей. По данным ведомства, руководитель предприятия с госучастием оформил контракты на проведение исследований месторождений с подконтрольными ему фирмами. Работы фактически не выполнялись, а полученные средства через счета физических лиц были обналичены и присвоены фигурантам дела.

