Автоблогер с 7 млн подписчиками отправился в колонию за дачу взятки Блогера Wengallbi приговорили к трем годам за попытку дать взятку инспектору ДПС

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам и штрафу автоблогера Wengallbi (настоящее имя — Ахмед Алиасхабов) за попытку дать инспектору ДПC, пишет ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. Он пытался передать должностному лицу 100 тысяч рублей. Свою вину Wengallbi признал.

Суд признал Алиасхабова виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), ему назначено наказание в виде трех лет колонии и штрафа в 1 млн рублей, — рассказали агентству.

Автоблогер Wengallbi прославился роликами о машинах и экстремальном вождении. Он также стал автором популярного канала на YouTube, где публиковал обзоры автомобилей. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) на него подписано 7 млн человек.

