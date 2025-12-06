Китайских блогеров изгнали из российского города Китайских тревел-блогеров выдворили из Арамиля за съемки с алкоголем

Китайских блогеров, в том числе Маолюй дэ Юаньфана, вынудили покинуть уральский город Арамиль из-за неподобающего поведения, сообщает Telegram-канал Mash. Они снимали видео с распитием крепкого алкоголя вместе с жителями.

Мужчина путешествовал по Свердловской области в автодоме вместе с супругой. В своих роликах он угощал местных жителей китайской водкой крепостью 52 градуса и публиковал кадры застолий в соцсети Xiaohongshu. После жалоб граждан администрация и правоохранители вмешались и попросили блогера покинуть город.

Тем временем глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела в отношении бойца ММА Заура Исмаилова, который устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве. Кадры тренировки спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

До этого блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора народного артиста РФ Филиппа Киркорова Максима Ситника. По словам блогера, кадры с конфликтом обошли все новостные каналы.