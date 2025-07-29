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29 июля 2025 в 03:20

Россиянам напомнили о ключевых налоговых сроках в августе

Депутат Чаплин: работодателям необходимо подать налоговые отчеты до 25 августа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работодателям необходимо подать налоговые отчеты до 25 августа, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, следует передать данные по НДФЛ и страховым взносам, персонифицированные сведения о работниках, а также отчет ЕФС-1.

4 августа необходимо подать уведомление об исчисленном НДФЛ за июль, а 5 августа — внести сведения о доходах и расходах в личный кабинет налогоплательщика для тех, кто применяет автоматизированную упрощенную систему налогообложения. 25 августа — ключевая дата для работодателей. В этот день нужно успеть подать несколько важных отчетов: уведомления по НДФЛ и страховым взносам, персонифицированные сведения о работниках, а также отчет ЕФС-1 в Социальный фонд России, — сказал Чаплин.

Он добавил, что для организаций с численностью более 10 человек электронный формат сдачи этих отчетов обязателен. По словам Чаплина, 15 августа нужно перечислить страховые взносы на травматизм за июль, а 28 августа — основной комплекс платежей, включая НДФЛ, авансы по налогу на прибыль, НДС и страховые взносы. Депутат подчеркнул, что для импортеров из стран ЕАЭС крайний срок уплаты косвенных налогов — 20 августа.

С августа 2025 года действуют новые формы уведомлений об использовании освобождения от НДС, утвержденные приказом ФНС. Также обновлены формы деклараций по акцизам на нефтепродукты и природный газ. Рекомендую не откладывать подготовку отчетов и платежей на последний день, особенно учитывая, что некоторые сроки приходятся на выходные и требуют заблаговременного выполнения обязательств, — отметил Чаплин.

Ранее правительство России продлило сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для компаний угольной отрасли до 30 ноября. Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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