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26 июля 2025 в 18:40

Компаниям одной отрасли продлили отсрочку по уплате налогов

Мишустин подписал документ об отсрочке уплаты налогов для угольных предприятий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство России продлило до 30 ноября 2025 года сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний угольной отрасли. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов. Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, — говорится в публикации кабмина.

Отмечается, что Минэнерго сформирует перечень имеющих право на отсрочку организаций на основании заявлений от компаний и предприятий. Далее список будет представлен в ФНС.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ до 1 сентября пересмотрит туристический налог с учетом позиции российских регионов и его последующую корректировку. Соответствующее поручение дал глава ведомства Максим Решетников.

Обсуждение с отраслевыми организациями состоялось, и поручения находятся в стадии проработки. Изменения разрабатываются совместно с комитетом по бюджету и налогам и комитетом по туризму Госдумы.

уголь
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