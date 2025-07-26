Компаниям одной отрасли продлили отсрочку по уплате налогов Мишустин подписал документ об отсрочке уплаты налогов для угольных предприятий

Правительство России продлило до 30 ноября 2025 года сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний угольной отрасли. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов. Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, — говорится в публикации кабмина.

Отмечается, что Минэнерго сформирует перечень имеющих право на отсрочку организаций на основании заявлений от компаний и предприятий. Далее список будет представлен в ФНС.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ до 1 сентября пересмотрит туристический налог с учетом позиции российских регионов и его последующую корректировку. Соответствующее поручение дал глава ведомства Максим Решетников.

Обсуждение с отраслевыми организациями состоялось, и поручения находятся в стадии проработки. Изменения разрабатываются совместно с комитетом по бюджету и налогам и комитетом по туризму Госдумы.