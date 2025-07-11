Решетников потребовал пересмотреть налог, вызвавший недовольство в регионах

Минэкономразвития РФ до 1 сентября пересмотрит туристический налог с учетом позиции российских регионов и его последующую корректировку, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания на форуме «Путешествуй» с представителями отрасли. Соответствующее поручение дал глава ведомства Максим Решетников.

За реализацию поручения отвечают заместители министра экономического развития Дмитрий Вахруков и Татьяна Илюшникова. В ведомстве подтвердили, что обсуждение с отраслевыми организациями состоялось и поручения находятся в стадии проработки. Изменения разрабатываются совместно с комитетом по бюджету и налогам и комитетом по туризму Госдумы.

Муниципалитеты вправе самостоятельно устанавливать ставку туристического налога, руководствуясь лимитом, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. В 2025 году она составляет 1% от стоимости проживания, но не может быть ниже 100 рублей за сутки. Лимит будет ежегодно увеличиваться на 1% и к 2029 году достигнет 5%. Кроме того, субъекты РФ могут варьировать ставку с учетом туристического сезона и категории номеров.

Представители туротрасли выражают обеспокоенность планируемым увеличением ставки туристического налога до 5%, считая, что она не должна превышать 2%. По их мнению, рост налога может ударить по внутреннему туризму, особенно в дотационных регионах. Кроме того, отельеры предлагают отменить минимальный порог в 100 рублей за ночь, поскольку он может оказаться несоразмерным при размещении в бюджетных номерах.

Ранее в Анапе до конца 2025 года приостановили сбор туристического налога. Меру приняли для поддержки тех, кто работает в сфере санаторно-курортного и гостиничного комплекса и понес ущерб после крушения танкеров в Керченском проливе.