Конкурент Boeing 787‑9 Dreamliner запатентован ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация получила патент на разработку нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, пишет ТАСС. Согласно описанию изобретения, базовая версия воздушного судна будет вмещать 281 пассажира, разработчики предусмотрели укороченную и удлиненную модификации лайнера.

Новый российский самолет позиционируется как конкурент Boeing 787-9 Dreamliner, но превосходит его по ключевым эксплуатационным показателям. Лайнер сможет выполнять перелеты дальностью до 13 600 км над океанами и безориентирной местностью. Особенностью разработки стало активное применение полимерных композиционных материалов.

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к конструкции широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). ШФДМС предназначен для перевозки пассажиров, багажа и дополнительной платной нагрузки на регулярных коммерческих рейсах, — указано в документах.

Согласно патентной документации, российский лайнер демонстрирует значительное преимущество перед основным конкурентом — на 3% по непосредственным эксплуатационным расходам и около 6% по прямым эксплуатационным расходам. В настоящее время Минпромторг совместно с заказчиками продолжает прорабатывать требования к широкофюзеляжному самолету, планируя запуск НИОКР в 2026 году.

Ранее ОАК передала ВКС России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Заводы страны быстро производят самолеты в рамках гособоронзаказа.