22 августа 2025 в 00:09

Конкурент Boeing 787‑9 Dreamliner запатентован ОАК

ОАК запатентовала широкофюзеляжный самолет, близкий к Boeing 787‑9 Dreamliner

Объединенная авиастроительная корпорация получила патент на разработку нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, пишет ТАСС. Согласно описанию изобретения, базовая версия воздушного судна будет вмещать 281 пассажира, разработчики предусмотрели укороченную и удлиненную модификации лайнера.

Новый российский самолет позиционируется как конкурент Boeing 787-9 Dreamliner, но превосходит его по ключевым эксплуатационным показателям. Лайнер сможет выполнять перелеты дальностью до 13 600 км над океанами и безориентирной местностью. Особенностью разработки стало активное применение полимерных композиционных материалов.

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к конструкции широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). ШФДМС предназначен для перевозки пассажиров, багажа и дополнительной платной нагрузки на регулярных коммерческих рейсах, — указано в документах.

Согласно патентной документации, российский лайнер демонстрирует значительное преимущество перед основным конкурентом — на 3% по непосредственным эксплуатационным расходам и около 6% по прямым эксплуатационным расходам. В настоящее время Минпромторг совместно с заказчиками продолжает прорабатывать требования к широкофюзеляжному самолету, планируя запуск НИОКР в 2026 году.

Ранее ОАК передала ВКС России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Заводы страны быстро производят самолеты в рамках гособоронзаказа.

ОАК
патенты
самолеты
Boeing
