Алиев сообщил об укреплении военной мощи Азербайджана

Азербайджан стремится к миру, но одновременно есть необходимость в постоянной готовности к обороне, передает Интерфакс слова главы республики Ильхама Алиева. Во время визита в Кяльбаджар, он пояснил, что в современных условиях только собственная сила может быть гарантией безопасности.

Алиев отметил, что после второй Карабахской войны Азербайджан значительно укрепил свой военный потенциал. Были значительно увеличены численность сил специального назначения, а также модернизированы все виды вооруженных сил. В войска поступает новая техника: современные беспилотники, артиллерийские системы и полностью обновленный авиапарк.

Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — мы сами, — сказал Алиев.

Несмотря на масштабное перевооружение, президент вновь подтвердил приверженность Баку мирной политике. Он подчеркнул, что Бану хочет мира.

