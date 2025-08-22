Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 00:42

Алиев сообщил об укреплении военной мощи Азербайджана

Алиев: Азербайджан наращивает военную мощь для готовности к возможному конфликту

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Пресс-служба МИД РФ

Азербайджан стремится к миру, но одновременно есть необходимость в постоянной готовности к обороне, передает Интерфакс слова главы республики Ильхама Алиева. Во время визита в Кяльбаджар, он пояснил, что в современных условиях только собственная сила может быть гарантией безопасности.

Алиев отметил, что после второй Карабахской войны Азербайджан значительно укрепил свой военный потенциал. Были значительно увеличены численность сил специального назначения, а также модернизированы все виды вооруженных сил. В войска поступает новая техника: современные беспилотники, артиллерийские системы и полностью обновленный авиапарк.

Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — мы сами, — сказал Алиев.

Несмотря на масштабное перевооружение, президент вновь подтвердил приверженность Баку мирной политике. Он подчеркнул, что Бану хочет мира.

Ранее сообщалось, что в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании иностранного сотрудника СБУ в Дагестане на границе с Азербайджаном. Он перевозил секретные документы, похищенные у сотрудника российского военно-промышленного комплекса.

Ильхам Алиев
Азербайджан
модернизация
армия
