21 августа 2025 в 10:19

Агента СБУ с секретными документами задержали в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании иностранного сотрудника СБУ в Дагестане на границе с Азербайджаном. Он перевозил секретные документы, похищенные у сотрудника российского военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

ФСБ РФ при пересечении российско-азербайджанской границы <...> задержан завербованный СБУ гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы 1989 г. р., осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, — сообщили в силовых структурах.

Задержанный рассказал ЦОС, что изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон для отправки на Украину. Мужчина действовал по указанию своего брата, агента СБУ. Ему грозит 15 лет лишения свободы по ст. 276.1 УК РФ об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

Ранее задержанный в ЛНР признался в подготовке подрыва офицера РФ по заданию СБУ. По его словам, с сотрудником украинской службы он познакомился в Краматорске, находящемся под контролем Киева. После этого украинский куратор «предложил совместный бизнес, на что был готов инвестировать $3 тысячи (241 290 рублей)», а первым заданием стала съемка российских военных и техники в районе Дебальцева.

