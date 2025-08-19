Задержанный в ЛНР за изготовление взрывчатки раскрыл свое настоящее задание

Задержанный в ЛНР за изготовление взрывчатки раскрыл свое настоящее задание ФСБ: задержанный в ЛНР признался в подготовке подрыва офицера РФ по заданию СБУ

Задержанный в Луганской Народной Республике местный житель по заданию Службы безопасности Украины планировал совершить подрыв российского офицера, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону. Мужчина сам признался в подготовке теракта.

По его словам, с сотрудником СБУ он познакомился в Краматорске, находящемся под контролем Киева. После этого украинский куратор «предложил совместный бизнес, на что был готов инвестировать $3 тысячи (241 290 рублей)», а первым заданием стала съемка российских военных и техники в районе Дебальцева.

Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать, — заявил задержанный.

По его словам, теракт планировался к годовщине начала СВО. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что жителя Луганской Народной Республики задержали за изготовление взрывных устройств для терактов. Мужчина уточнил, что ему украинские спецслужбы предоставили части для взрывного устройства и поручали передавать информацию о передвижении российской техники.